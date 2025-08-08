セ・リーグがついに指名打者（DH）制の導入を決定した。来季を猶予期間と位置づけ、2027年シーズンからパ・リーグと足並みをそろえることになる。◆セ・リーグDH制導入の背景パ・リーグがDH制を導入したのは、今から50年前の1975年。両リーグは、50年にわたって違うルールの下でプレーしてきたが、交流戦が始まると、パ・リーグがセ・リーグを圧倒。DH制の有無が両リーグの実力差に直結していると囁かれるようになり、セ・リー