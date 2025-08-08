静岡県伊東市の田久保眞紀市長の学歴詐称疑惑に関し、同市議会が設置した「百条委員会」は田久保市長に対し、8月25日の百条委員会に「証人」として出頭するよう求めたが、田久保市長はこれを拒否し出頭しなかった。 田久保市長は出頭要請を「不適切な請求」と断じ、かつ、その複数の法的な「理由」を示している。しかし、地方自治法上、「正当な理由」なくして百条委員会への出頭・証言等を拒んだ場合、6か月以下の拘禁刑または10