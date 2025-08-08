スノーボード女子アルペンの三木つばき（２２）＝浜松いわた信金、掛川桜が丘中出＝が７日、静岡県庁で知事顕彰を授与された。アジア人として初めてＷ杯で総合優勝を飾り、今年３月に行われた世界選手権の回転で優勝、大回転では準優勝するなどの功績をたたえられ、鈴木康友知事から表彰状などを手渡された。３度目の受賞に「毎年、名誉ある賞をいただき光栄です」と、喜びを語った。三木にとって２０２５―２６年は集大成のシ