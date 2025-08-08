Ｊ２ジュビロ磐田は１０日、アウェーでいわきと対戦する。今夏加入し、前節の秋田戦（２日、１●４）でデビューしたＭＦグスタボ・シルバ（２７）が来日初先発＆１号に意欲を見せた。新戦力がジュビロに勢いをもたらす。合流から約１か月となったグスタボは「スタメンの準備はできている。よりコンディションを良くして結果で応えたい」とＪ初弾を見据えて力強く言い切った。秋田戦は後半８分から出場。２本のシュートを放って