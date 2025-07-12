セルフレジなので実感が薄いかもしれないが、2025年6月、7月にかけてコンビニ御三家が、一斉にコーヒーを値上げした。ファミマはSサイズ130円から145円、ローソンはSサイズ140円から160円、セブン‐イレブンもレギュラーサイズが120円から140円に。11〜16％のアップだから、大幅値上げといっていい。コーヒー豆の国際相場は50年ぶりの最高値各社とも、値上げの理由に原料のコーヒー豆の高騰を上げている。最大の産地ブラジルでは20