お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が、１０日深夜のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」で、先輩の出川哲朗から抗議されたことを明かした。岡村はこの日、楽屋に居たところ、いきなり「おい、小僧！」と言われたと明かした。この時は出川の名前は出さなかったが、相方の矢部浩之が「１人しかおらへんやん」とツッコむと、岡村は誰かは明かさぬまま「『おい、小僧！』言うて１人の男性が入ってき