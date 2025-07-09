フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が9日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！」（月〜金曜午後1時55分）に出演。自民党参院議員の鶴保庸介・参院予算委員長の失言を「許せない」と怒りをあらわにした。鶴保氏は8日に和歌山市で行われた参院選の自民党候補の応援演説で、2つの地域で暮らす「二地域居住」の重要性を訴えた。その中で、昨年元日に起きた能登半島地震を念頭に「運のいいことに、能登で地震があったでしょう」と発言。