（ＣＮＮ）イランの最高指導者ハメネイ師（８６）は２６日、イスラエルとの１２日間にわたる紛争後初めて演説し、「イランは決して降伏しない」とトランプ米大統領に明確なメッセージを送った。演説の映像は非公開の場所であらかじめ録画されたもの。ハメネイ師はイスラエルとの紛争が始まってから一度も公の場に姿を現していない。紛争中、ハメネイ師は標的となっており、イラン内陸部にまで及んだイスラエルによる未曾有の攻撃で