µð¿Í¤Î£Ö£¹Àï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿µÈÅÄ¹§»Ê¤µ¤ó¡Ê£·£¹¡Ë¤Ï¡¢ÉÒÏÓ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£µð¿Í¤ÇÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë¹âÅÄÈË£Ç£Í¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ£Ä£å£Î£Á¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¿¼¹ï¤ÊÀïÎÏÉÔÂ­¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î²¼ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¶È¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡þ¡þ£´Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤¬£Ä£å£Î£Á¤È¤Ê¤Ã