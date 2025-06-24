¥Þ¥¤¥¢¥ß¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÃóµ¡¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õµ¡¡á£²·î/ Joe Raedle/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õµ¡¤¬£²£²Æü¡¢¡ÖÍ½´ü¤»¤ÌÍðµ¤Î®¡×¤ËÁø¶ø¤·¡¢£µ¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ê£Æ£Á£Á¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Íðµ¤Î®¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ßÈ¯¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹£Á£³£²£±·¿µ¡¡£¾èµÒ¤Î¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤Ï£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¾èÌ³°÷¤¬µÒ¼¼¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÍðµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Íðµ¤Î®¸å¤â¾è