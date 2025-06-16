3人家族の平均的な食費はいくら?必要に応じた見直し方を紹介ファイナンシャルフィールド

3人家族の平均的な食費はいくら?必要に応じた見直し方を紹介

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 3人家族で月の食費が12万円ほどかかる場合の見直す方法をFPが解説した
  • 外食・テイクアウトの頻度、食材の管理と買い方、週単位の予算を決める
  • 周囲と比べすぎず、自分に合ったバランスを見つけていくことが大切だそう
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