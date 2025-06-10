¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤Â»¼º¡£·âÄÆ¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤Î±ÇÁü¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ï2025Ç¯6·î7Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎSu-35ÀïÆ®µ¡¤ò¥¯¥ë¥¹¥¯ÊýÌÌ¤Ç·âÄÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Su-35ÀïÆ®µ¡¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¶õ·³¡ËSu-35¤Ï¡¢µì¥½Ï¢¤¬³«È¯¤·¤¿Su-27ÀïÆ®µ¡¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢Âè4++À¤Âåµ¡¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£1µ¡¼ï¤ÇÂÐ¶õÀïÆ®¤ÈÂÐÃÏ¹¶·â¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¶õ·³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÂè5À¤Âå¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤Ç¤¢¤ëSu-57¤ÎÇÛÈ÷¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º