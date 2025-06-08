「JPN TAXI」一部改良に反響多数トヨタは2025年6月2日、タクシー専用車「JPN TAXI」の一部改良を実施。ネット上でも話題が集まっています。一体どのようなクルマで、どういった声が上がっているのでしょうか。「JPN TAXI」一部改良に反響多数【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“新”5人乗りスライドドアモデル」です！ 画像で見る（30枚以上）トヨタのタクシー専用モデル「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」は2017年10月