明大に勝利し優勝を決め、喜ぶ早大ナイン＝神宮東京六大学野球リーグは4日、神宮球場で優勝決定戦が行われ、早大が明大を6―5で下して、3季連続49度目の優勝を決めた。早大は9日開幕の全日本大学選手権に出場する。勝ち点と勝率で並び、昨秋に続く両校の優勝決定戦は、早大が1点を追う五回に、寺尾の適時打で逆転した。エース伊藤樹は三回に5点を奪われたが、完投した。