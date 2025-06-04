◇ナ・リーグドジャース―メッツ（2025年6月3日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が3日（日本時間4日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打席安打なく迎えた第5打席は申告敬遠で歩かされ、場内は大ブーイングとなった。チームは延長10回1死一、二塁からフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ打を放ち、連敗を2でストップ。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したため、ドジャースは敗れれば4月2