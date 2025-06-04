スターバックス コーヒー ジャパンは、6月6日よりスターバックスのサマーシーズン第2弾として発売中の『オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ』にビリビリっと刺激的な辛さがたまらない「ホットハニー」を追加した、スターバックス初の本当に辛い#辛フラペチーノ『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ』を発売する。■#辛フラペチーノとは『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティ