トヨタ自動車戦で攻め込むENEOS・オコエ＝昨年10月、代々木第二体育館2021年東京五輪のバスケットボール女子日本代表で、銀メダル獲得に貢献したオコエ桃仁花選手（ENEOS）が30日までに、自身の交流サイト（SNS）を通じ、アフリカ系への蔑称を用いたメッセージがSNSに届いたと明らかにした。オコエ選手は、ナイジェリア出身の父と日本人の母の間に生まれ、兄はプロ野球巨人の瑠偉選手。問題のメッセージを公開し「これは許さない