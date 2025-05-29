Image: B.Stefanov / Shutterstock ¤«¤ï¤¤¤¤¤¬ÀµµÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£°¦¤é¤·¤¤¸¤¤äÇ­¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡£ÌîÀ¸¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¼ï¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¡Ö¹¥¤ß¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É»÷¤¿»Ñ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¸¤¤ÈÇ­¡¢¼Â¤Ï»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¿·¤¿¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÇ­¤ä¥Ñ¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´Ý´é¤ÇÉ¡¤Ú¤Á¤ã¤ÊÉÊ