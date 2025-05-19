北海道・室蘭警察署は、室蘭市の住宅で妻（76）の顔面を枕で殴ってけがを負わせた夫（78）が傷害の疑いで逮捕されていた事件について、病院に搬送され意識不明の重体だった妻が、その後死亡したと発表しました。警察は、妻の司法解剖を行い、死因の特定を進める方針です。逮捕された夫は2025年5月17日午前1時半ごろ、室蘭市の自宅で70代妻の顔面を枕で複数回殴り、けがを負わせた疑いが持たれています。警察によりますと、5月17日