Âè£²£¶£·Âå¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª£±£´À¤/Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images¥í¡¼¥Þ¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ª£±£´À¤¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥í¹­¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¢Ç¤¥ß¥µ¤ÇÉÏº¤ÁØ¤Îºñ¼è¤òÈóÆñ¤·¡¢¶µ²ñ¤Î·ëÂ«¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¥ß¥µ¤Ë¤Ï£±£µ£°°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ä¡¢²¦¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¿ôËü¿Í¤Î¿®¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥ª£±£´À¤¤¬¶µ¹Ä¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¡¼¥×¥â¡¼¥Ó¥ë¡×¤Ç¥Ð¥Á¥«¥ó¤ËÅþÃå¤·¡¢¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥í¹­¾ì¤ò½é¤á