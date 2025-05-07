Image: MajinBu Official ¤½¤ó¤ÊËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¡ªº£Ç¯½Ð¤ë¤¾¡©¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Çö·¿¤ÎiPhone 17 Air¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È5.5mmÁ°¸å¤ÎÇö¤µ¤ÇÎòÂåºÇÇö¤ÎiPhone¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¡ª¤½¤ó¤Ê¤ó´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê²ÄÇ½À­¤ÎÏÃ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£The Information¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çö·¿²½¤ÎÊÀ³²¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¨¤§¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡©¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥±¡¼¥¹ÅÐ