4月に起きたETC障害に関し記者会見する中日本高速道路の縄田正社長=2日午後、名古屋市中日本高速道路は2日、東名高速道路などで4月に起きた自動料金収受システム(ETC)障害時の利用者に対する料金請求をやめると発表した。既に支払った利用者には、ETCマイレージサービスなどを通じ還元する。縄田正社長は記者会見で「混乱を招いてしまったことへのおわびとお客さまの不公平感の解消を含め、総合的に判断した」と説明した。