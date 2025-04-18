大阪・関西万博の開幕（13日）を飾った歌い手Adoのオープニングスペシャルライブの動画が、万博の公式YouTubeで公開された。【動画】Ado、万博オープニングスペシャルライブの様子日本で万博が開催されるのは、2005年愛・地球博以来で20年ぶり。大阪では、1970年以来55年ぶり。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、約160の国と地域、国際機関などが参加し、10月13日までの184日間、多彩なパビリオン・イベントなどで