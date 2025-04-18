ハリポタの新作で魔法学校校長のダンブルドアを演じる米俳優のジョン・リスゴー/Neilson Barnard/Getty Images（ＣＮＮ）大ヒット小説「ハリー・ポッター」シリーズを原作とする米ＨＢＯの新作ドラマで、アルバス・ダンブルドア魔法学校校長役に米俳優のジョン・リスゴー（７９）が起用された。英国人役を米国人俳優が演じることには一部で批判の声も出ているが、本人は意気込みを語っている。リスゴーはエミー賞を６回受賞したベ