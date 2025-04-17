「Numbers to know」では、DIGIDAY編集部が今週（4月10日（木）〜4月16日（水））注目した数字をご紹介します。1兆ドルNetflix、1兆ドルクラブ入りをめざすNetflixは、2030年までに時価総額1兆ドル（約145兆円）の達成をめざしている。ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、3月の社内会議でこの目標が幹部から共有されたという。ちなみに現在の時価総額は約4190億ドル（約62兆円）。売上高は2023年の実績（390億ドル）を倍増