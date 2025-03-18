3畳ワンルームの“激せま”だけど都心に住める物件が人気です。家賃はどのくらい？どんな人が、どのように暮らしているのでしょうか？【写真を見る】入居者殺到「激せまアパート」…3畳ワンルームなのに「入居率99.9％」ナゼ？【THE TIME,】 廊下もトイレも「ギリギリサイズ」JR・地下鉄「四ツ谷駅」から徒歩9分ほどの所にある、地上2階地下1階のアパート（2019年5月築）。キッチン・トイレ・シャワールーム付“部屋3畳”のワンル