これまでの研究で「結婚は女性の身体的な健康に好影響を与え、心理的苦悩を軽減させることにもつながる」ことが明らかになっていますが、その一方で結婚は男性の肥満のリスクを3倍にすることがポーランドの国立心臓病研究所による調査で判明しました。Married men really do let themselves go - the science that proves ithttps://inews.co.uk/news/married-men-really-do-let-themselves-go-science-proves-3579519Marriage tri