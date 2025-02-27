ボクシングの「亀田三兄弟」の父でトレーナーの亀田史郎氏がユーチューブ「亀田史郎チャンネル」で、おいの京之介（２６＝ＴＭＫ）について取り上げた。京之介は日本時間２３日に元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３０＝メキシコ）と敵地メキシコで対戦。７ラウンドＴＫＯ負けを喫した。史郎氏は「京之介のできることは、したと思う」と一定の評価をした上で「あと今度、自分がネリと戦ってみて何を得られたかや。京之介が『