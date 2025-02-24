¤­¤ç¤¦¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¼¯ÉÍ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡£¥¬¥é¥¹¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤¬¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¾¯Ç¯¡Ê10Âå¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¸½¾ì¤«¤é¥Ê¥¤¥Õ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤¬¤³¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÃËÀ­¤ò»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÃËÀ­¤È¾¯Ç¯