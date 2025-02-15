最近は、学生でもスマホを使用することは珍しくありません。スマホやタブレットなどのハイテク機器を使いこなしている学生もたくさんいますよね。ですが、そんな中でも意外な風潮があるようで……。今回は、筆者の知人女性Mから聞いた、スマホを持つ息子さんの驚きのエピソードを紹介いたします。 スマホをあまり使わない息子 スマホやネットは便利ですが、大切な言葉は、相手の顔を見て伝えたいものですよね。ス