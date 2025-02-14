京都大学がこのほど、公式サイトを更新。ネット上で存在が拡散されている「京大ミスコンテスト 2024」について、「本学が名義等の使用を許可した事実はありません。」と無許可・非認可であることを発表した。 【写真】「京大ミスコン」に対する京都大学の声明短文なのが凄みを感じる… 京都大学は過去に何度か公式に開催が試みられたものの、「ミスコンテスト」の類いを開催しないことが通例となっている。今回の「京大ミ