新宿・歌舞伎町のいわゆる“トー横キッズ”を支援する団体の元代表が、少女にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。男は金銭的な支援を約束し、「婚約誓約書」にサインをさせていたということです。◇13日夜、新宿区歌舞伎町。トー横の広場は封鎖されていて、若者の姿はありませんでした。閉鎖する前は多くの少年・少女が集まっていた、トー横。ここで、いわゆる“トー横キッズ”を支援していた団体のひとつ「オウルxy