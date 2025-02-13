兵庫県斎藤元彦知事が１３日、定例会見を行った。会見では、ＮＨＫ党の立花孝志党首が、斎藤氏が再選を果たした昨年１１月の知事選期間中に、真偽不明情報が書かれた文書を兵庫県議から提供されたと主張し、県議が否定している件についての質問が飛んだ。文書には「黒幕」などと書かれ、斎藤氏に批判的な人物らの実名や真偽不明の動き、昨年に斎藤氏を告発した当時県幹部に関する真偽不明情報が書かれていたとされる。斎