自主トレーニングを行っているドジャースの大谷翔平【写真：荒川祐史】THE ANSWER

「意外とでかくない？」大谷夫妻とデコピンの3ショットに注目の声上がる

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドジャース大谷翔平が9日、妻の真美子さんと愛犬のデコピンを訪問した
  • キャンプ地でのリラックスした雰囲気の写真がネット上で拡散
  • 「デコピンてデカくない?」「意外に大きい?」などの声が上がっている
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