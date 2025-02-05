侍ジャパン井端弘和監督（49）が5日、宮崎県西都市で行なわれているヤクルトの2軍キャンプを視察に訪れた。自身が就任後に代表に選出した村上、塩見らからあいさつを受けた。井端監督は3日に沖縄の1軍キャンプを訪れた際に、昨年12月に右肘を手術した村上について「十分実力は分かっている。まずは万全の状態で開幕は迎えてもらえるほうがいい」と3月5日、6日のオランダとの強化試合（京セラドーム）での代表招集は見送る方