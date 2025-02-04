海外のオンラインカジノの利用客の賭け金などを、管理する複数の口座に移して資金洗浄したとして男3人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも東京・文京区の▼吉原秀明容疑者（44）、▼吉井一旗容疑者（53）、▼高橋一幸容疑者（47）ら3人です。警察によりますと、吉原容疑者らは去年6月から7月の間、オンラインカジノへの賭け金などあわせておよそ42億円を、管理する複数の口座に移して資金洗浄した疑いがもたれています。吉