「窓ガラス」は水拭きだと余計に曇る!?洗車したときに、窓ガラスをしっかり拭いたつもりでも、イマイチ綺麗にならないことがあるでしょう。窓ガラスをすっきり綺麗にするためにはどのように掃除したら良いのか、汚れの原因と対策を解説します。洗車しても「窓ガラス」が綺麗に感じられないのはなぜ？まず窓ガラスが綺麗に感じられない原因は、ガラスの内側に付着した汚れです。【画像】「えっ…！」これが「洗車機NG」のク