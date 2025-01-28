ÆÁÅçÃæ±û½ð¤Ï28Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¾ëÆîÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­´µ¼Ô¤Î»à°ø¤Ï»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢ðôÉô°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢±¡Æâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï26ÆüÌë¤«¤é27ÆüÄ«¤Î´Ö¤Ç¡¢¼ó¤Ë¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÄñ¹³¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Ç¤Ï27Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢´Ç¸î»Õ¤¬Ä«¿©¤ò±¿¤ó¤ÀºÝ¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤­°å»Õ