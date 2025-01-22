Ｊ２鳥栖のＭＦ福田晃斗（３２）の不倫・中絶報道をめぐって波紋が拡大している。福田は「ＮＥＷＳポストセブン」で不倫や相手女性の中絶などが報じられ、鳥栖は公式サイトで謝罪。２１日に活動自粛を発表していた。そして２２日、福田の２０２５年シーズンユニホームの販売を一旦中止すると決定。公式サイトで「福田晃斗選手に関する一部報道により、現在受付中の福田選手（背番号６）２０２５シーズンユニフォームに関し