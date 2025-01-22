食卓を直撃する卵の高騰。今季は鳥インフルエンザが1月に入り急拡大し、価格への影響も心配されています。一昨年も鳥インフルが猛威を振るい、エッグショックが発生。今後の見通しをバイヤーや専門家に聞きました。消費者には冷静な対応が求められます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「鳥インフル異常事態卵の値段は？」をテーマに解説します。■農水大臣、緊急全国会議で危機感山崎誠アナウンサー「今年に入って、高病原性