¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£±£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤­¡×¤Ë½Ð±é¡£¶È³¦Æâ¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë?µ¿ÏÇ?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÕÌ£¿¼¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ìðºî¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Á¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©£±·î¤Ã¤Æ¤Î¤ÏºÇ½é¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¤Î¤«¤Í¤¨¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¡×¤ÈÏ¢Æü¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë?¤¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹?¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö¤Á