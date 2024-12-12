Photo: Shutterstock.com ¤¢¤ì¡© ²ÙÊª½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£³¤³°Î¹¹Ô¤ÇÀÄ¤¶¤á¤ë½Ö´Ö¡¢¥í¥¹¥È¥Ð¥²¡¼¥¸¡£¹¬¤¤¤Ë¤âËÍ¤Ï¿©¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÙÊª¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¹ÔÊý¤âÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÈá¤·¤¹¤®¤ë¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿iPhone¤ÎiOS18.2¤Ç¤Ï¡¢Ëº¤ìÊªËÉ»ß¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖAirTag¡×¤ä¡ÖÃµ¤¹¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥È¥é