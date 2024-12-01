ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ制覇に貢献したトミー・エドマン外野手（２９）と２９年まで５年総額７４００万ドル（約１１１億円）で契約延長に合意したと発表した。米ＥＳＰＮ局によると、総額の約３分の１（約３７億円）が後払いで、６年目の３０年は球団側が選択権を持つ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ド軍が後払い契約を積極的に活用し、２年連続世界一へ陣容を整えている。今オフの同契約はＦＡ左