現地11月27日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属する首位のリバプールが、18位の昨季王者マドリーと本拠地アンフィールドで対戦。２−０で快勝し、５連勝を飾った。52分にアレクシス・マカリステルのゴールで先制したリバプールは、お互いにPKを失敗した後、77分にコディ・ガクポのヘディングシュートで加点する。【動画】華麗な連係からマカリステルが決めたリバプールの先制弾