ローソン」は、11月19日（火）から、見た目にインパクトのあるモノクロスイーツやベーカリーを、全国の店舗で発売する。【写真】チョコミントが真っ黒に!?モノクロのスイーツ＆ベーカリー一覧■黒と白の食材を使用今回発売されるのは、竹炭パウダーやホワイトチョコなど黒と白の食材を使った新商品全7種類。ラインナップには、黒いフィナンシェ生地でバニラクリームをサンドした「フィナンシェケーキ」や、ブルボンバニ