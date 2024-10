すとぷりがベストアルバムリリース記念ライブ『すとぷり Best Album Release Party 2025』を2025年1月11日(土)・12日(日)の2日間にわたり、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催することがわかった。 すとぷり (C)STPR Inc. すとぷりは、2025年1月8日(水)に自身初のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』をリリースする。『すとぷり Best Album Release Party 2025』は、同アル