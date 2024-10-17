有吉弘行が自身を苦しめる“あること”を告白する一幕があった。【映像】有吉がパニックになってしまう瞬間10月11日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP』（テレビ朝日）では、視聴者から寄せられた「友人と旅行に行くことになったのですが、宿だけ決めてどこを観光するかは場面場面でという彼の考えが理解できません。“軽くでもプランを持った方が充実した時間を過ごせるのでは？”と思うのですが」という意見