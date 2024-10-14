《性的暴行と報道されておりますが一部事実と違う報道がされております》【写真】「セカンドレイプ」と批判が殺到した妻・瀬戸サオリのSNS投稿10月7日、お笑いトリオ『ジャングルポケット』の斉藤慎二が、20代女性に対する不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁から書類送検された。テレビ番組でもおなじみだった芸人が一転、刑事事件の容疑者となり、斉藤の所属事務所は契約を即解除。『ジャンポケ』も事実上の脱退となった