WeCapital株式会社は、「融資型（貸付型）」のクラウドファンディングサービスの提供を2024年8月28日より開始した。それに伴い、同日、新サービスに関するローンチ発表会を開催した。■挑戦と共感をマッチングし新たな価値の創造を目指す発表会は、WeCapital株式会社 代表取締役 松田悠介氏の挨拶から始まった。同社は「挑戦する人と応援する人がもっと出会える未来を。」をミッションに掲げ、投資・配当型クラウドファンディング