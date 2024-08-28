チームラボ《Walk, Walk, Walk - 二次林》© チームラボ※参考画像チームラボによる大阪市の長居植物園に常設している夜の野外ミュージアム「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」に、新たに《Walk, Walk, Walk - 二次林》が加わる。森の木々沿いを、匿名で多様な肖像群が歩き続ける本作は、2024年8月29日(木) から公開する。《Walk, Walk, Walk - 二次林》では、人々は、何かを選び、そして何かを捨て、彼らと対峙しながら